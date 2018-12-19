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    "الصحة": إصابة 18 مواطنًا في انقلاب سيارة "ربع نقل" بالدقهلية

    06:58 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    "الصحة": إصابة 18 مواطنًا في انقلاب سيارة "ربع نقل" بالدقهلية

    كتب-أحمد جمعة:
    أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، إصابة 18 مواطناً في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال، بالطريق الدولي الساحلي (جمصة - بلطيم) بمحافظة الدقهلية.

    وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

    وأشار "مجاهد" إلى أن الاصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وجروح قطعية وكسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

    وزارة الصحة حوادث الطرق انقلاب سيارة أمن الدقهلية

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