وزير النقل: 150 مليار جنيه تكلفة استثمارية لمشروعات النقل المختلفة

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تنفذ مشرعات في مجال اللوجستيات والطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة الإنشائية والجيوتقنية الذي نظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وقال عرفات إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المراكز اللوجستية وإدخال نظام النقل متعدد الوسائط، والذي تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة.

وأضاف أن وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقومان بإنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية تبلغ 72 مليار جنيه، لافتًا إلى أهمية المخطط الشامل للموانئ المصرية بالإضافة إلى شبكة الموانئ الجافة بتكلفة 36 مليار جنيه في عدد من المناطق (العاشر من رمضان - برج العرب - دمياط الجديدة - بني سويف - 6 أكتوبر).

وأشار وزير النقل إلى خطة الوزارة لإنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية ونويبع وسفاجا وإلى تنفيذ وإنشاء 6 محاور كباري على النيل، فضلًا عن تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية، لافتا إلى خطة وزارة النقل لتعزيز نقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد هيئة السكة الحديد وتخفيف الأعباء على الطرق، خاصة مع نجاح السكك الحديدية في نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى المناطق الصناعية.

وأوضح وزير النقل أن المؤتمر يهدف إلى توفير ملتقى علمي للخبراء الأكاديميين والباحثين لاستعراض أحدث ما توصلت إليه علوم الهندسة وكذلك التحديات المستقبلية في مختلف المجالات المتعلقة بالهندسة الإنشائية والجيوتقنية، مضيفًا أن المؤتمر سيناقش أكثر من 80 بحثًا دوليًا في عدة مجالات منها استخدام البوليمرات المسلحة بالألياف الكربونية في ترميم وتدعيم المنشآت واستخدام المواد الحدثية والمبتكرة من أجل المساهمة في بناء منشآت مستدامة، والتقنيات المستخدمة في تصميم الكباري وإدارة المنشآت وتحليل المخاطر.

وأشار وزير النقل إلى أن الباحثين المشاركين في المؤتمر يمثلون عددًا كبيرًا من الدول من بينها كندا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ومصر، وسوف يقوموا باستعراض أحدث ما توصل إليه البحث العلمي على مستوى العالم في مجالات تكنولوجيا القياسات الذكية من أجل استدامة منشآت البنية التحتية، وتصميم أساسات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطرق مبتكرة لترميم وتدعيم المنشآت والكباري المعدنية والأنفاق، والتجهزات التقنية للمعامل في مجال أبحاث الزلازل، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية لمشاكل المنشآت سابقة التجهيز، وأخيراً دور الهندسة في مجالات الأبحاث الطبية والرياضية.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس. ​