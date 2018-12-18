بعد توقف 6 سنوات.. وصول أول فوج سياحي فنلندي لمطار الغردقة

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الفنلندية، وعلى متنها 175 سائحًا، بعد توقف أكثر من 6 سنوات، وكان في استقبال السياح بالمطار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وحرص مدير مطار الغردقة، على تشكيل وفد من العلاقات العامة لاستقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم.

وأعرب محافظ البحر الأحمر، عن سعادته بعودة السياحة الفنلندية إلى البحر الأحمر، بعد توقفها ما يقرب من ٦ سنوات، كانت آخرها في عام 2013، مؤكدًا أن المحافظة على استعداد دائم لاستقبال السائحين، كما أنها مجهزة بمطارات عالمية ومنتجعات سياحية خلابة.

وكان اللواء أحمد عبد الله، استقبل وفدًا سياحيًا فنلنديًا أكتوبر الماضي، برئاسة "Annina Metsola" المنسقة الإعلامية للقطاع السياحي بفنلندا، و"Maria Niemi" مديرة العلاقات العامة بإحدى أكبر شركات السياحة الفنلندية، للتنسيق لعودة السياحة الفنلندية للبحر الأحمر مرة أخرى، بعد توقف دام 6 سنوات. ​