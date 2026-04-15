أعلنت وزارة الصحة والسكان نتائج الحملات الرقابية المكبرة التي نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتقييم التزام منشآت النساء والتوليد الخاصة بالمعايير الصحية المنظمة للولادة الطبيعية الآمنة، في إطار المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم، أن الجولات الميدانية بمحافظة الجيزة يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 كشفت مخالفات في عدة مستشفيات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مستشفى كايروكلينك (العجوزة): عدم توفر رسم تخطيط الولادة (Partograph) في ملفات الولادة الطبيعية، وعدم ذكر أسباب اللجوء للقيصرية أو تطبيق تصنيف “روبسون”، مع قصور في تقارير أطباء التخدير.

مستشفى الجابري (ميدان النجدة): عدم تفعيل تصنيف “روبسون”، ووجود مخطط (Partogram) غير مستوفٍ للبيانات، وعدم كفاية التشخيص الطبي المسجل لحالات القيصرية.

مستشفى السودان (العجوزة): عدم اكتمال تذاكر المرضى، وغياب التاريخ المرضي وفصيلة دم الأم وسجل العمليات، وعدم اكتمال “البارتوجرام”، مع غياب قرار تشخيصي يحدد نوع الولادة.

مستشفى تبارك المريوطية (فيصل): قصور في التوقيعات الطبية ببعض الملفات.

مستشفى الجزيرة (فيصل): عدم وجود نماذج “روبسون” في الملفات الطبية.

مستشفى الصفوة (أكتوبر): رغم بدء تطبيق تصنيف “روبسون” مطلع 2026، إلا أن أسباب الولادات القيصرية للبكريات لم تكن واضحة طبياً، حيث بلغت نسبة القيصريات للحالات البكرية 82%، مما يستدعي المراجعة الفنية.

مستشفى رفيدة (الشيخ زايد): غياب كامل لنماذج “روبسون” و”البارتوجرام”، وعدم وجود إقرارات الموافقة المستنيرة للولادة الطبيعية أو القيصرية.

مستشفى الندى (الشيخ زايد): عدم استيفاء بيانات المرضى وغياب إقرارات الولادة في الملفات الطبية.

أما في محافظة القاهرة خلال شهر مارس 2026، فقد شملت الجولات عدة مستشفيات حيوية وأظهرت النتائج تبايناً في مستويات الالتزام، وجاءت كالتالي:

مستشفى النزهة الدولي (شيراتون): عدم اتباع الدلائل الإرشادية للولادة الآمنة، وغياب نموذج “روبسون”، وعدم اكتمال بيانات “البارتوجرام” والموافقة المستنيرة.

المستشفى الأمريكي للنساء والتوليد (شيراتون): عدم الالتزام بالدلائل الإرشادية وغياب النماذج الإلزامية (روبسون والبارتوجرام) وعدم استيفاء الملفات الطبية.

مستشفى المريالاند (مصر الجديدة): عدم اتباع البروتوكولات المعتمدة وغياب نماذج التصنيف والموافقة المستنيرة.

مستشفى الندى (المنيل): عدم اتباع الدلائل الإرشادية وغياب النماذج التنظيمية للولادة.

مستشفى الزهيري الخاصة (المنيل): عدم وجود نموذج “روبسون” والموافقة المستنيرة، رغم تفعيل نظام “البارتوجرام”.

مستشفى تبارك القاهرة الجديدة (التجمع الخامس): عدم الالتزام بالدلائل الإرشادية وغياب كافة النماذج الإلزامية.

مستشفى كوينز رويال (التجمع الخامس): وجود نماذج “روبسون” و”بارتوجرام” في الملفات ولكنها فارغة تماماً من أي بيانات، مما يُعد قصوراً في التوثيق الطبي.

مستشفى نسائم (القاهرة الجديدة): نماذج “روبسون” و”البارتوجرام” غير مكتملة أو غير مطابقة، مع عدم الالتزام بالدلائل الإرشادية والموافقة المستنيرة.

مستشفى السلام الدولي (التجمع الخامس): عدم الالتزام بالدلائل الإرشادية وغياب كافة النماذج الإلزامية.

تطبيق تصنيف "روبسون"

من جانبه، ثمن الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، التزام مستشفيات المقطم التخصصي وعبد القادر فهمي (أرض الجولف) والقاهرة التخصصي بتطبيق الدلائل الإرشادية واستيفاء الملفات الطبية ونماذج “روبسون” و”البارتوجرام” بشكل جيد.

وأشار زكي إلى أن أفضل المؤشرات خلال الأشهر الستة الماضية سجلتها مستشفى رفيدة بالشيخ زايد بنسبة ولادات طبيعية بلغت 52%، تلتها مستشفى عبد القادر فهمي بنسبة 50%، ثم مستشفى نسائم بنسبة 39.8%.

وأكدت الوزارة أن تطبيق تصنيف “روبسون” ومخطط “البارتوجرام” إجراء فني إلزامي لضمان المتابعة الدقيقة لمراحل المخاض وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي، ومنع الاجتهادات الفردية المخالفة للدلائل الإرشادية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن غياب إقرارات الموافقة المستنيرة أو تركها فارغة يعرض المنشآت للمساءلة القانونية الفورية، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لتقنين معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال.