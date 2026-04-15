كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة جهودها المكثفة في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة التلقيح الاصطناعي والتوسع في خدمات الرعاية التناسلية، بما يسهم في تحسين إنتاجية القطعان وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم خلال شهر مارس تشخيص وفحص الحمل وعلاج مسببات ضعف الخصوبة لعدد 18,385 حالة من إناث الحيوانات، شملت 18,457 حالة فحص وتشخيص حمل، إلى جانب التعامل مع حالات الشيوع الصامت والمتكرر، والالتهابات الرحمية، وخمول وتحوصُل المبايض، والجسم الأصفر الدائم، وسوء التغذية وقصور النمو، وذلك للأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وأشار إلى أنه في إطار علاج الأمراض الإنتاجية، تم علاج 508 حالة من إناث الحيوانات، شملت أمراض الضرع، وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي لحديثي الولادة، والحالات الجراحية، وحالات النقص الغذائي، بما يعزز من كفاءة الإنتاج الحيواني.

وأضاف "الأقنص"، أنه تم كذلك علاج 2,290 حالة من أمراض الولادة ومضاعفاتها، شملت الالتهابات الرحمية، والولادات العسرة، واحتباس المشيمة، وحمى اللبن، وحمى النفاس، وحالات الإجهاض، في إطار تقديم رعاية بيطرية متكاملة للقطعان.

وأوضح رئيس الهيئة، فيما يتعلق بنشاط التلقيح الاصطناعي، أنه تم خلال شهر مارس تلقيح 45,208 رأس ماشية، بواقع 35,016 رأس أبقار و10,192 رأس جاموس.

وتابع أن مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للهيئة واصلت دورها الحيوي، حيث تم إنتاج 53,205 قصيبة من السائل المنوي المجمد، وتوزيع 48,463 قصيبة على مديريات الطب البيطري، إلى جانب استيراد 19,010 قصيبة لدعم برامج التحسين الوراثي ورفع الكفاءة التناسلية للقطعان.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم صغار المربين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات البيطرية في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي.