بالصور.. خطوات الوصول إلى منهج "أولى ثانوي" على بنك المعرفة

كتبت-ياسمين محمد:

سهلت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم مهمة التسجيل في بنك المعرفة المصري؛ للاطلاع على المحتوى الإضافي الذي أتاحته الوزارة للطلاب من "فيديوهات تعليمية وصور ومقالات".

ويمكن للطلاب التسجيل باستخدام كلمة "freetest" كاسم مستخدم ورقم سري للدخول مباشرة إلى المحتوى، بدلًا من طريقة التسجيل التقليدية، التي تتضمن البيانات الشخصية متضمنة الرقم القومي للمستخدم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن موقع بنك المعرفة المصري، شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين عقب إعلان طريقة التسجيل الجديدة، وصلت إلى 240 ألف مستخدم في الثانية الواحدة.

وأكد شوقي، أن إقبال المواطنين يؤكد أنهم لا يرفضون التطوير، ولكن يريدون من يتحدث إليهم ويشرح لهم.

وتستمر طريقة التسجيل الجديدة بموقع بنك المعرفة المصري عن طريق كلمة "freetest"، حتى يوم السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر المقبل، بعدها يمكن للمستخدمين تسجيل حساب بالطريقة التقليدية.

وأتاحت الوزارة مجموعة كبيرة من مصادر التعلم الرقمية للصف الأول الثانوي في مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، والرياضيات، ومن المقرر استكمال رفع المصادر الخاصة بباقي المواد خلال الأيام المقبلة.

ويشرح مصراوي بالصور، طريقة التسجيل الجديدة لبنك المعرفة المصري:

1- اكتب عبارة "بنك المعرفة المصري" على محرك البحث.

2- عند الدخول على الموقع اضغط على "تسجيل دخول"

3- اكتب كلمة "freetest" كاسم مستخدم ورقم سري.

4- اضغط في الأعلى على كلمة "مصادرنا" واختر اللغة المفضلة إليك "عربية أو انجليزية"

5- اختر أيقونة وزارة التربية والتعليم.

6- ادخل على الرابط المفعل بالأزرق الظاهر أمامك.

7- بعدها يظهر أمامك المحتوى العلمي في 4 مواد هي: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء".

8- يمكنك الدخول من الصفحة الرئيسية بعد التسجيل مباشرة من خلال الضغط على "استكشف المصادر الرقمية للصف الأول الثانوي للوصول لكتاب المدرسة والمحتوى الإضافي ".