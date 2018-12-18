رئيس الوزراء يتفقد مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء، مدينة العاشر من رمضان تفقد خلالها مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية جنوب المدينة، والذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمنصف الرفاعي رئيس جهاز المدينة حول المشروع الذي يتكون من 384 ورشة صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 454 ألف م2، مقسمة على ثلاثة مجمعات صناعية يحتوى كل منها على 128 ورشة بمساحة 702م2 للورشة الواحدة والتي تتكون من جزءين الأول مغطى بمساحة 432 م2 والثاني للتحميل بمساحة 270م2.

وأوضح أنه تم بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع في 30 يوليو الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز وصلت إلى نحو 80% للمجمع "ج" ومن المقرر الانتهاء منه آخر الشهر الجاري و40% للمجمع "ب"، بينما وصلت إلى 10% للمجمع "أ" بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال المياه والصرف وفرم الطرق بنسبة 100%، واستكمال أعمال الكهرباء على أن يتم الانتهاء منها وتوصيلها خلال 15 يوما.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من الطرق الموصلة للمشروع، وإنارتها بالكامل، وكذا تنفيذ الخدمات المطلوبة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالموقف الخاص بتوافر الخدمات داخل مدينة العاشر من رمضان، قال رئيس جهاز المدينة إنه فيما يخص الخدمات التعليمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ (7) مدارس بقيمة 68.5 مليون جنيه وجاري استكمال تنفيذ عدد (30) مدرسة موزعة على انحاء المدينة بقيمة تقديرية تصل إلى حوالي 386 مليون جنيه.

وعن القطاع الصحي، أفاد الرفاعي بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز طب الأسرة بقيمة 4.5 مليون جنيه وكذا الانتهاء من إقامة 3 وحدات صحية بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليون جنيه، قائلا: "إنه في إطار التوسع في إقامة المزيد من المراكز الطبية والوحدات الصحية داخل المدينة، فإنه جاري استكمال تنفيذ مركز طب أسرة بقيمة تقديرية تبلغ نحو 4 ملايين جنيه وعدد (6) وحدات صحية بقيمة 15 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ (5) مراكز طبية بقيمة 45 مليون جنيه فضلاً عن (7) نقط للاسعاف بقيمة 8.5 مليون جنيه.

وحول موقف الخدمات الاجتماعية بالمدينة..أكد رئيس جهاز المدينة أنه تم الانتهاء من تنفيذ (6) حضانات لرعاية الاطفال بقيمة 11.5 مليون جنيه وأنه جاري تنفيذ عدد (13) دار حضانة بقيمة 36.5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالخدمات الرياضية .. قال إنه تم الانتهاء من تنفيذ ناد بقيمة 54 مليون جنيه، وكذا إقامة (2) ملعب ثلاثى بقيمة 4.5 مليون جنيه هذا إلى جانب استكمال إنشاء ناد آخر وملعبين ثلاثيين بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 62.5 مليون جنيه.

وعن الخدمات التجارية والتوسع في إقامة المزيد من الأسواق والمحلات التجارية، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ (30) سوقا تجارية بقيمة 20 مليون جنيه، وجاري استكمال تنفيذ إقامة عدد (15) سوقاً تجارية بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 30 مليون جنيه.