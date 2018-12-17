"المقاولون العرب" تعلن موعد الانتهاء من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، والمسؤلة عن تنفيذ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المسجد بالكامل خلال أيام.

وأضاف صلاح، لمصراوي، الاثنين، أنه مع أول أيام الشهر المقبل سيكون المسجد جاهزًا بشكل كامل، لافتا إلى أن مسجد الفتاح العليم من أكبر المساجد في الشرق الأوسط، والذي يجرى تنفيذه على مساحة 29 فدانًا.

ويضم المسجد 4 قباب ثانوية لصحن المسجد بارتفاع 10 أمتار، ومن المقرر أن يتسع المسجد لـ 6300 مصلٍ، ويضم 6 مداخل، ومدخلًا جانبيًا لمصلى السيدات، و2 ميضة للرجال ومثلهما للنساء، كما تعلو المسجد ساحة مكشوفة تستخدم أيضًا للصلاة.

كما يوجد في المسجد بدروم على مساحة 6300 متر مربع، ويضم البدروم مصلى للرجال بواقع 1200 مصلٍ، بجانب صحن المسجد والذي يقع على مساحة 6 آلاف متر أيضًا ويتسع لنحو 6 آلاف مصلٍ.

ويتضمن المسجد متحف رسالات سماوية، ودار تحفيظ قرآن، ومستوصفًا طبيًا، كما يشتمل على 7 قاعات، منها 4 قاعات مناسبات و3 قاعات للنساء.