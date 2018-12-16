رئيس السكة الحديد يتابع معدلات التنفيذ فى مشروعات كهربة الإشارات مع الشركات المنفذة

كتب- أحمد نجيب:

اجتمع المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مع شركة ألستوم الأسبانية المنفذة لمشروع كهربة الإشارات على خط بني سويف- أسيوط بطول ٢٥٠ كم شامل عدد ٨٦ مزلقان وعدد ١٥ برج إشارات رئيسي، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع وسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد، كما شدد على مديرى المناطق بالتنسيق مع المحليات بإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأكد رئيس الهيئة في بيان له اليوم، أنه بالإضافة إلى كهربة إشارات خط بني سوسف- أسيوط جارىي تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقان، وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد ٨٨ مزلقان، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم ، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقان.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان، أنه سيتم استبدال النظام الحالي الميكانيكي والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري، ما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأضاف رسلان، بأن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وأن الهيئة تعتذر حاليا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التى يتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.​

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