بالصور- السيسي يزور الكلية الحربية بـ"الدراجة" ويلتقي طلابها
08:47 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
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القاهرة- مصراوي:
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأحد، الكلية الحربية، حيث التقى بطلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية.
ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عدد من الصور للزيارة.
وأظهرت الصور، الرئيس السيسي خلال قيادته للدراجة خارج الكلية الحربية، وتفقده للتدريبات الصباحية لطلاب الكلية الحربية.
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