"مستقبل وطن" يطلق الملتقى الشبابي الأول بجنوب سيناء.. فبراير المقبل

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة جديدة، تحت شعار "إحنا معاك"، بانعقاد الملتقى الشبابي الأول للحزب في محافظة جنوب سيناء.

وعقدت أمانة الحزب بالمحافظة، برئاسة جيفارا محمد الجافي، اجتماعا بهيئة المكتب، وذلك بمقر أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء، مؤكدين أنها تأتي انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتدريبهم وتقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج.

وكشفت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء، أن الملتقى يقوم على 3 محاور رئيسية، وهي: التوظيف وفرص العمل، والتدريب والتنمية البشرية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معلنين موعد انطلاق الملتقى الشبابي، الذي سيكون في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019، لأمانة جنوب سيناء.

وبدأت الأمانات الفرعية للحزب بجميع مدن محافظة جنوب سيناء، بعمل استمارات استطلاع لمتطلبات الشباب من سن ١٨ حتى ٣٥ عاما، ليتم عرض الفرص المناسبة للتوظيف والتدريب والتمويل في الملتقى، كما بدأت الصفحة الرسمية للأمانة في إصدار رابط إلكتروني للتسجيل لتسهيل الأمر على المشاركين.

ووضعت أمانة الحزب بالمحافظة لينك التسجيل، للمشاركة في الملتقى الشبابي بمدينة طور سيناء، في أول شهر فبراير 2019، لشباب المحافظة.