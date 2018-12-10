محمد سلماوي يكشف أسباب اختياره لإلقاء كلمة نجيب محفوظ في "نوبل"

بالصور.. محمد سلماوي: نجيب محفوظ كان ثوريًا قويًا ولم يكن جبانًا

كتب- محمد عاطف:

تصوير- كريم أحمد:

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إنه لم يصدق اختيار نجيب محفوظ له لإلقاء كلمته في "نوبل"، مضيفًا: "اندهشت واندهش الكثير من المثقفين، ولم أكن أعرف السبب الحقيقي وراء هذا الاختيار، وعندما سألته قال أنا اخترت ولو لم ترد السفر فلك الحرية".

وأضاف سلماوي- خلال لقائه بمكتبة ديوان مساء اليوم-: "سأل زميلنا الصحفي محمد الشاذلي نجيب محفوظ عن أسباب هذا الاختيار، فقال محفوظ إنني أردت أن أقول للعالم إن مصر ليست نجيب محفوظ وإنما هناك أجيال أخرى، ومنها محمد سلماوي، كما أردت أن أمد يدي بالجائزة لجيل جديد".

تابع سلماوي: "شنت إحدى الصفحات الثقافية هجوما، وقالت أن اختيار محمد سلماوي ليس نهائيا، وأن الرئاسة ستتدخل لاختيار مرشح جديد وكتبت ثلاثة أسماء وهم: لويس عوض وثروت أباظة وثروت عكاشة، فكتبت خطاب أعتذر له فيه، وقلت له أنك اختارتني ممثلًا لك لاستلام جائزة نوبل وهذا يكفيني شرفًا، لكنني أتنازل عن تذكرة السفر لأي شخص آخر".

وعندما قرأ مدير مكتبه هذاالخطاب، قال لي: "أنت هتتخلى عني؟! ده رئيس الجمهورية وإذا أراد أن يختار فله الحرية في ذلك، أما أنا فاخترتك"، وفي هذا الموقف رأيت كيف أن الشخص يمكن أن يثق في نفسه ويكون في منتهى الصلابة.

وتساءل سلماوي: "هل هذا إنسان جبان لا إنه إنسان ذوق يعطي كل شخص كيانه واحترامه، ولكنه متمسك برأيه وكان يمثل لي مثالًا لعزة النفس والكرامة والثقة وروح الدعابة والتواضع والحب الإنساني للآخرين".