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    بالصور.. وزير التعليم: الحكومة تكلفت بناء وتشغيل 35 مدرسة يابانية

    01:33 م السبت 01 ديسمبر 2018
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    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية لم تحصل على أي أموال من القرض الياباني لدعم المدارس المصرية اليابانية حتى الآن: "لسة فيه أوراق بتخلص".

    وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، أن الحكومة المصرية هي من تكفلت ببناء وتشغيل 35 مدرسة مصرية يابانية، دخلت الخدمة العام الدراسي الحالي.

    وتابع: "خطة الوزارة تستهدف الوصول لـ 100 مدرسة تطبق النظام الياباني، متمنيًا دخول عدد جديد من المدارس، الخدمة في العام الدراسي 2019/2020".

    وافتتح الوزير المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير الياباني، ماسيكي نوكي.

    وزير التربية والتعليم طارق شوقي القرض الياباني المدارس المصرية اليابانية

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