بالصور.. وزير التعليم: الحكومة تكلفت بناء وتشغيل 35 مدرسة يابانية
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كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية لم تحصل على أي أموال من القرض الياباني لدعم المدارس المصرية اليابانية حتى الآن: "لسة فيه أوراق بتخلص".
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، أن الحكومة المصرية هي من تكفلت ببناء وتشغيل 35 مدرسة مصرية يابانية، دخلت الخدمة العام الدراسي الحالي.
وتابع: "خطة الوزارة تستهدف الوصول لـ 100 مدرسة تطبق النظام الياباني، متمنيًا دخول عدد جديد من المدارس، الخدمة في العام الدراسي 2019/2020".
وافتتح الوزير المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير الياباني، ماسيكي نوكي.
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