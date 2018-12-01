بالصور.. وزير التعليم: الحكومة تكلفت بناء وتشغيل 35 مدرسة يابانية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية لم تحصل على أي أموال من القرض الياباني لدعم المدارس المصرية اليابانية حتى الآن: "لسة فيه أوراق بتخلص".

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، أن الحكومة المصرية هي من تكفلت ببناء وتشغيل 35 مدرسة مصرية يابانية، دخلت الخدمة العام الدراسي الحالي.

وتابع: "خطة الوزارة تستهدف الوصول لـ 100 مدرسة تطبق النظام الياباني، متمنيًا دخول عدد جديد من المدارس، الخدمة في العام الدراسي 2019/2020".

وافتتح الوزير المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير الياباني، ماسيكي نوكي.