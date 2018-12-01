للمرة الثانية.. الحكومة تنفي طرح بنزين87 في محطات الوقود

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء خلال الفترة الأخيرة حول طرح الحكومة "بنزين87" الجديد في محطات الوقود خلال النصف الأول من العام المقبل.

وكان المركز نفى الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (144).

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم السبت، أنه تواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، وأن الوزارة لم تنتهِ حتى الآن من دراسة طرح هذا المنتج الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التي تشهدها محركات السيارات حيث أن هذا النوع يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويساهم في الحفاظ على البيئة.

وأوضحت الحكومة، أنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسي سيتم الإعلان عنه بكل شفافية للرأي العام.

وأشارت وزارة البترول إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل، وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية، جنباً إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة 19816.