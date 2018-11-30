حصاد الأسبوع في 53 ثانية| لقاء السيسي وبن سلمان.. وغرق معدية المنوفية

إعداد- مروة رشدي

شهد الأسبوع الماضي، أحداثا مختلفة على كافة الأصعدة السياسية والرياضية والاقتصادية والفنية، أبرزها مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي زار القاهرة لمدة يومين، بجانب حادث غرق معدية في النيل ووفاة 5 مواطنين بمحافظة المنوفية، وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويرصد "مصراوي"، أحداث الأسبوع في الفيديوجرافيك التالي: