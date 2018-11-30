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    المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب 81 كيلو جرام هيروين

    10:53 ص الجمعة 30 نوفمبر 2018
    المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب 81 كيلو جرام هيروين

    إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية

    القاهرة - مصراوي:

    تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية، من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية، وضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على 3 أجولة بداخلها 70 لفافة تقدر بحوالي 81 كجم من مادة الهيروين المخدر.

    وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان اليوم الجمعة، إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.

    ويأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

    القوات المسلحة المتحدث العسكري مخدر الهيروين محاولة تهريب الحدود المصرية تامر الرفاعي

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