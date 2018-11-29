بالصور.. المتحف القومي للحضارة يستقبل 800 قطعة أثرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، 800 قطعة أثرية من مجموعة الدكتور زكي سعد والتي كانت موجودة بالمتحف المصري بالتحرير، وتعتبر هذه القطع المجموعة الأخيرة من أصل 6559 قطعة أثرية تم نقلها إلى المتحف على فترات سابقة.

وأوضح المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، في بيان، الخميس، أن أعمال نقل هذه القطع يأتي في إطار خطة عمل الوزارة للإعداد والتجهيز لافتتاح ثلاثة قاعات عرض جديدة بالمتحف، حيث سيتم دمجهم ضمن سيناريو العرض المتحفي لهذه القاعات.

وأضاف سعيد، أن تلك القطع هي من اكتشافات حفائر منطقة عزبة الوالدة بحلوان، برئاسة عالم الآثار المصري الدكتور زكى سعد، وكان قد تم إيداعها في مخازن بدروم المتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافها في الفترة بين عامي 1941 و 1954، وتضم المجموعة عدد نادر من القطع الأثرية التى ترجع إلى عصور فرعونية مختلفة، ولكن أغلبها يرجع تاريخه إلى عصر الأسرتين الأولى (3100 ق . م وحتى 2780 ق .م)، التي تحكي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واليومية والدينية والجنائزية في مصر.

يذكر أن من أهم القطع مجموعة من أندر الصلايات المختلفة الأشكال والأحجام والمصنوعة من حجر الإردواز، وعدد من الأبواب الوهمية المصنوعة من الحجر الجيري والمنقوشة بنقوش تمثل المتوفى جالساً أمام مائدة القرابين والتى كانت عنصراً معمارية هاماً في بناء المقابر المصرية في تلك العصور القديمة، بالإضافة إلى عدد من الأوانى والموائد الحجرية من المرمر و حجر الإردواز والجرانيت والبازلت وغيرها من الأحجار.

كما تضم المجموعة عدد من التوابيت المصنوعة من الفخار والتي ما يزال يحتفظ أحدها بالدفنة الأصلية، وكانت تأخذ هيئة القرفصاء وهو الوضع المميز للدفن في تلك الفترة المبكرة من حضارة مصر، ومجموعات من الحلي وأدوات الزينة المصنوعة من العقيق والفيانس والزجاج.