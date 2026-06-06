ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت 6-6-2026، بينما انخفضت أسعار المسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.03 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.17 جنيه، بزيادة 3.59 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.3 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.59 جنيه، بزيادة 1.55 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.87 جنيه، بتراجع 52 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.46 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68 جنيهًا، بتراجع 15 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.85 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 119.04 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 438.35 جنيه، بزيادة 4.34 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 104.12 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.2 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.37 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.95 جنيه، بزيادة 14.8 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 289.12 جنيه، بزيادة 7.5 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.14 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 113.78 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.