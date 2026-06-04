انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.25%، عند مستوى 52435 نقطة، في بداية جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 انخفض بنسبة 0.69%، عند مستوى 52853 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا:

بين القلق وجني الأرباح.. كيف تفاعلت البورصة اليوم مع مقترح خفض التصنيف؟

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم توسع للتخصيم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم اية كابيتال القابضة.