ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكانتلوب، والبرتقال، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 19 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و65 جنيهًا، بزيادة 35 جنيهًا.