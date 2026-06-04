إعلان

خلاف على مستحقات عامل ينتهي بطعن صاحب محل في الدقهلية

كتب : علاء عمران

01:02 م 04/06/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل؛ لاتهامه بالتعدي على صاحب محل هواتف محمولة باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات بينهما في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورا مدعوما بصورة متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدي على مالك محل وإصابته.

عامل يعتدي على صاحب محل

وبالفحص، تبين أن مركز شرطة نبروه تلقى بلاغا من مالك محل هواتف محمولة، له معلومات جنائية، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

بسبب طرد نجل المتهم من العمل

وأوضح المجني عليه أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بينهما بسبب قيامه بطرد نجل المتهم من العمل ورفضه منحه مستحقاته المالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صاحب محل الدقهلية نبروه وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالصور- كنز مصري عمره 62 مليون سنة يكشف سر عودة الحياة للأرض بعد الديناصورات
أخبار و تقارير

بالصور- كنز مصري عمره 62 مليون سنة يكشف سر عودة الحياة للأرض بعد الديناصورات
أكثر من 1000 ملصق على جسدها.. مؤثرة برازيلية تثير الجدل قبل كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

أكثر من 1000 ملصق على جسدها.. مؤثرة برازيلية تثير الجدل قبل كأس العالم
سعر الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
انتخابات ريال مدريد تشتعل.. مورينيو في مواجهة حلم هالاند
رياضة عربية وعالمية

انتخابات ريال مدريد تشتعل.. مورينيو في مواجهة حلم هالاند
"اللي في إيدهم مش ليهم".. أبراج محبة للعطاء ودعم الآخرين
علاقات

"اللي في إيدهم مش ليهم".. أبراج محبة للعطاء ودعم الآخرين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة