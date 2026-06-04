ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل؛ لاتهامه بالتعدي على صاحب محل هواتف محمولة باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات بينهما في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورا مدعوما بصورة متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدي على مالك محل وإصابته.

عامل يعتدي على صاحب محل

وبالفحص، تبين أن مركز شرطة نبروه تلقى بلاغا من مالك محل هواتف محمولة، له معلومات جنائية، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

بسبب طرد نجل المتهم من العمل

وأوضح المجني عليه أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بينهما بسبب قيامه بطرد نجل المتهم من العمل ورفضه منحه مستحقاته المالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.