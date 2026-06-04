أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالاهتمام المتزايد لدى المستثمرين بمتابعة التطور الاقتصادي وفرص الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير ، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين فى 3 لقاءات نظمتها «جيفريز» و«جى بى مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى لندن، أن "اقتصادنا ينطلق فى المسار الصحيح، وأننا مستمرون فى تعزيز الإنتاج والتصدير لدفع النمو والتنمية، ونعمل بكل جهد لضمان أن تكون مصر وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي".

مصر تمتلك كافة مقومات الاستثمار

أوضح الوزير، في بيان اليوم، أننا لدينا مقومات تفضيلية تتمثل فى موقع جغرافى استراتيجى وبنية أساسية متطورة، وسوق كبيرة ومتنامية، وشباب قادر على العمل والابتكار.

وأشار الوزير، أننا نشهد حالة من تحسن وتنامى الثقة لدى المستثمرين في السوق المصرية، تدفعنا لاستكمال المسار الاقتصادي المصري.

وأوضح أن مؤشرات أول 9 أشهر من العام المالي الحالي تعكس صورة واقعية لاستمرار تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزًا.

وقال الوزير، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال وتتكامل مع الحوافز الاستثمارية.

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل أيضًا على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل ونستهدف ضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة.

وأكد أننا نسعى للتوسع فى مبادلة جزء من الديون باستثمارات فى كل المجالات خاصة التنمية البشرية من خلال نماذج تمويلية مبتكرة.