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ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة هاتفية بسبب لبنان.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

01:00 م 04/06/2026

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دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الحرب في لبنان تصعيد عسكري

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