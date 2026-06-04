الرئيسية أخبار مصراوى TV ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة هاتفية بسبب لبنان.. ما القصة؟ كتب : مصراوي 01:00 م 04/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الحرب في لبنان تصعيد عسكري أخبار ذات صلة لماذا غابت ابتسامة ميلانيا خلال رقصة ترامب الشهيرة في البيت الأبيض؟ أخبار ترامب والكائن الفضائي والزر الأحمر.. صور وفيديو أثارت الجدل وتصدرت التريند أخبار أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالجدل خلال خطابه في البيت الأبيض أخبار خلال 36 ساعة.. أمريكا تُعلن نجاحها في فرض حصار بحري شامل على إيران أخبار