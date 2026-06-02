ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.09%، عند مستوى 52898 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.30 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 ارتفع 0.37%، عند مستوى 52853 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم العربية للمحابس الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الشمس للاسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم أكتوبر فارما الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.