قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الحالية، بنحو 30% مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، وهو ما اعتبره قد يضر بالمنتجين.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض من نحو 80 جنيهًا بالمزرعة قبل أسبوعين إلى 58 جنيهًا حاليًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى ضعف الإقبال على شراء الدواجن بعد عيد الأضحى وتشبع البيوت المصرية من اللحوم، مؤكدا على أن هذا التراجع في الطلب انعكس مباشرة على الأسعار.

وأضاف السيد، أن هذا التراجع الكبير في الطلب واجه زيادة كبيرة في المعروض نتيجة إنتاج دورات جديدة.

وأضاف رئيس الشعبة، أن أسعار البيع الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمنتجين وصغار المربين، وقد يدفع الكثير منهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج في حال استمرار الأوضاع على هذا النحو.

وأكد على ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة تضمن حقوق المنتج دون أن تزيد الأسعار على المستهلك.

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