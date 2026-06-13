أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن مصر حققت قفزة كبيرة فى مؤشر التنمية البشرية، إذ انتقلت من فئة الدول المتوسطة عام 2013 إلى الدول المرتفعة عام 2026، مسجلة 74 نقطة من أصل 100.

وأضاف سليمان خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن متوسط دخل الفرد ارتفع 33% عما قبل 13 عامًا، وتحسنت جودة الحياة عبر مشروعات التعليم والصحة التي تحولت لواقع ملموس.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الدولة نجحت فى تقليل مظاهر العوز التى كانت سائدة عام 2013، ووفرت خدمات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتابع أن "مصر قبل 13 عامًا كانت تواجه طوابير الوقود وانقطاع الكهرباء وتأثر النشاط الصناعى، والاحتياطى النقدى تراجع لنحو 14 مليار دولار".

وشدد الدكتور عمرو سليمان على أن القطاع الصحى حقق نجاحات، أبرزها القضاء على فيروس سي، وإطلاق مبادرات صحية تقدم الكشف والعلاج بالمجان.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية شاملة لبناء حياة كريمة للأجيال الجديدة.