إعلان

خبير اقتصادي: مصر انتقلت من الدول المتوسطة إلى المرتفعة في مؤشر التنمية البشرية

كتب : داليا الظنيني

08:19 م 13/06/2026 تعديل في 08:19 م

صرف رواتب العاملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن مصر حققت قفزة كبيرة فى مؤشر التنمية البشرية، إذ انتقلت من فئة الدول المتوسطة عام 2013 إلى الدول المرتفعة عام 2026، مسجلة 74 نقطة من أصل 100.

وأضاف سليمان خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن متوسط دخل الفرد ارتفع 33% عما قبل 13 عامًا، وتحسنت جودة الحياة عبر مشروعات التعليم والصحة التي تحولت لواقع ملموس.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الدولة نجحت فى تقليل مظاهر العوز التى كانت سائدة عام 2013، ووفرت خدمات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتابع أن "مصر قبل 13 عامًا كانت تواجه طوابير الوقود وانقطاع الكهرباء وتأثر النشاط الصناعى، والاحتياطى النقدى تراجع لنحو 14 مليار دولار".

وشدد الدكتور عمرو سليمان على أن القطاع الصحى حقق نجاحات، أبرزها القضاء على فيروس سي، وإطلاق مبادرات صحية تقدم الكشف والعلاج بالمجان.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية شاملة لبناء حياة كريمة للأجيال الجديدة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو سليمان تنمية بشرية متوسط الدخل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
أخبار المحافظات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
أخبار المحافظات

واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
زووم

توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
أخبار مصر

وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة
رياضة محلية

رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا