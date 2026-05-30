قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إن متوسط قيمة التداولات اليومية بالسوق تجاوز 12 مليار جنيه خلال الأيام الخمسة الأخيرة، مشيرًا إلى قيد شركات حكومية جديدة تابعة لقطاع البترول ضمن الطروحات الجديدة.

وأوضح رضوان، خلال أول لقاء تلفزيوني، أن الحكومة انتهت من تجهيز عدد كبير من الشركات التابعة لها تمهيدًا لطرحها وقيدها في البورصة، مشيرًا إلى أن البورصة تشجّع، كذلك، الشركات العائلية على القيد.

وكشف رئيس البورصة عن خطة لزيادة عدد الشركات المقيدة بمختلف القطاعات، بجانب طرح أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية فضلًا عن التحول الرقمي، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بمحافظات الصعيد.

وأوضح أن حماية المستثمرين وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية تأتي ضمن أولويات إدارة البورصة خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، داعيًا الشركات غير المقيدة للانضمام إلى سوق المال لتوفير فرص لنموها وتمويلها اللازم للتوسع.