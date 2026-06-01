إعلان

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:41 ص 01/06/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار السلع الأساسية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 98.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.56 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه.

لتر زيت الذرة: 117 جنيهًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 438.56 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 105.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.69 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.82 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.6 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.85 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الزيت أسعار الدقيق أسعار السلع الأساسية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"لتفادي خطأ الأهلي".. اتحاد الكرة يستعين بمكتب ضرائب عالمي قبل المشاركة
رياضة محلية

"لتفادي خطأ الأهلي".. اتحاد الكرة يستعين بمكتب ضرائب عالمي قبل المشاركة
نتنياهو يأمر بضرب الضاحية.. ونزوح واسع في شوارع بيروت (فيديو)
شئون عربية و دولية

نتنياهو يأمر بضرب الضاحية.. ونزوح واسع في شوارع بيروت (فيديو)
إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟
اقتصاد

إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟
حظر المحمول و البناطيل الممزقة.. ضوابط امتحانات جامعة الأزهر 2026
الأزهر

حظر المحمول و البناطيل الممزقة.. ضوابط امتحانات جامعة الأزهر 2026
بين ضغوط الحرب والتفاوض.. هل ينجح ترامب في إيجاد مخرج من مأزق إيران؟
شئون عربية و دولية

بين ضغوط الحرب والتفاوض.. هل ينجح ترامب في إيجاد مخرج من مأزق إيران؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد