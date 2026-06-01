أسهم الذكاء الاصطناعي تصعد بالبورصات الآسيوية إلى مستوى قياسي

كتب : ميريت نادي

11:43 ص 01/06/2026

مؤشر نيكي الياباني

تجاوز مؤشر نيكي الياباني، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تفوقت مجموعة سوفت بنك على تويوتا موتور من حيث القيمة السوقية لتصبح الشركة الأعلى قيمة في اليابان، وفق ما نشرته "رويترز".

وارتفع المؤشر بنسبة 1.1% ليصل إلى 67038 نقطة في منتصف التعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 67231 نقطة. وجاءت مجموعة سوفت بنك في صدارة الداعمين للمؤشر بعدما قفز سهمها بنسبة 10.3%، مساهماً بنحو 618 نقطة من إجمالي مكاسب المؤشر البالغة 709 نقاط.

وارتفعت القيمة السوقية لسوفت بنك إلى نحو 47.2 تريليون ين (296 مليار دولار)، في حين تراجعت القيمة السوقية لتويوتا موتور إلى 45.7 تريليون ين بعد انخفاض سهمها بنسبة 4.8%.

وجاءت المكاسب عقب إعلان سوفت بنك خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتزامها استثمار نحو 75 مليار يورو (87.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

في المقابل، تباين أداء أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، حيث تراجع سهم أدفانتست بنسبة 2.2%، بينما انخفض سهم فوجيكورا بنسبة 3.6%.

أما على صعيد الأسهم الفردية، فقد ارتفعت أسهم 73 شركة من أصل 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكي، مقابل تراجع أسهم 152 شركة، فيما تصدر سهم ميتسوبيشي موتورز قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 9.1%.

وكان مؤشرا نيكي وتوبكس قد سجلا مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مستوى قياسياً جديداً عند 8874 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق بيانات "موقع إنفستنج الأمريكي".

ارتفعت ثمانية مؤشرات فرعية من أصل 33 مؤشراً، بقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي صعد بنسبة 4.3%، بينما تراجع قطاع السيارات بنسبة 4.2%..

