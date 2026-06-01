مصطفى القاضي يستقبل من منصب المدير التنفيذي لـ إعمار مصر

كتب : منال المصري

11:29 ص 01/06/2026 تعديل في 11:29 ص

مصطفي القاضي

تقدم مصطفى القاضي باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية، بعد مسيرة امتدت لعدة سنوات داخل الشركة، وفق بيان له اليوم.

وأضاف المدير التنفيذي السابق، أن العبار يمتلك رؤية استثمارية متميزة جعلته واحدًا من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في مشروعاته المستقبلية.

كان مصطفى القاضي تولى قيادة "إعمار مصر" منذ عام 2019، وساهم في توسيع محفظة أراضي الشركة من 3 مشاريع لـ 9 أخرهم مراسي البحر الأحمر وشارك في إدارة مشروعات كبرى، من بينها "ميفيدا" بالقاهرة الجديدة، و«مراسي» بالساحل الشمالي، إلى جانب مشروعات الشركة في الشيخ زايد.

وخلال فترة توليه المنصب، ركزت "إعمار مصر" على تسريع معدلات التنفيذ والتسليم، إلى جانب تنمية الإيرادات من القطاع التجاري والفندقي، حيث وسع عدد فنادق الشركة لتصل إلى 11 فندق بجانب تشغيل مارينا مرسي في عهده بالتوازي مع مواجهة تحديات السوق المرتبطة بارتفاع تكاليف البناء والتغيرات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الفترة المقبلة عن ترتيبات الإدارة الجديدة، وخطة المرحلة المقبلة، وسط ترقب من المستثمرين والعاملين بالسوق العقارية لاسم الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيتولى القيادة ومتوقع أن يكون من داخل الشركة كالمعتاد.

إعمار مصر العقارات العبار

