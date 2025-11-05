أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة للشركة الإماراتية إعمار العقارية بالشراكة مع مجموعة "دلة البركة" السعودية، توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير مشروع سكني فاخر جديد في القطامية بالقاهرة الجديدة على مساحة 380 فدانًا.

وبحسب بيان مشترك للشركتين اليوم، فإن استثمارات المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار (نحو 78 مليار جنيه)، مع عوائد متوقعة تصل إلى 2.44 مليار دولار (117 مليار جنيه).

قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن السوق العقارية المصرية تزخر بالفرص الواعدة، ونحن نؤمن بأهمية تقديم مشروعات تركز على أعلى معايير الجودة وتضع راحة عملائنا في المقام الأول.

وأضاف العبار أن إطلاق هذا المشروع الجديد يعكس ثقة إعمار المطلقة في صلابة وجاذبية السوق المصرية حيث هذه الثقة جاءت مدعومة بحجم استثماراتنا الذي تجاوز 1.878 تريليون جنيه مصري، وبمحفظة أراضينا التي تتخطى 34.6 مليون متر مربع.



وأشار إلى أن تنفيذ خطة تطوير مستقبلية طموحة من المتوقع أن تضاعف هذه الأرقام خلال السنوات القادمة، مما يعزز مكانة إعمار كشريك رئيسي ودافع لعجلة التنمية في مصر.



قال المهندس عبد العزيز يماني، الرئيس التنفيذي لشركة دلة البركة القابضة: "تُمثل شراكتنا مع إعمار مصر خطوة هامة ضمن استراتيجيتنا الإقليمية للاستثمار، وتُعزز ثقتنا الكبيرة في القطاع العقاري المصري الواعد."



وأضاف "نعمل معًا على إنشاء وجهة مميزة وفريدة تتميز بجودتها وتصاميمها، وستقدم مساهمة مستدامة وطويلة الأمد في النسيج العمراني للمدينة."



إعمار مصر تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتضم محفظتها مشروعات رائدة في غرب وشرق القاهرة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر تشمل "مراسي"، و"سول"، و"بيل في"، و"كايرو جيت"، و"أب تاون كايرو"، و"ميفيدا"، و"ميفيدا جاردنز" بالقاهرة الجديدة، و"مراسي البحر الأحمر".