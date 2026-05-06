إعلان

زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار

كتب : آية محمد

10:47 ص 06/05/2026 تعديل في 10:58 ص

شركات المحمول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

لماذا وافق القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار بعض الخدمات؟

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهاز القومي على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المطرِد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

كروت الشحن المحافظ الإلكترونية خدمات الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل
أخبار مصر

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل
تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر
أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟
نصائح طبية

خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟
بعد مباراة الزمالك.. حارس مرمى سموحة يتعرض لحادث سير
رياضة محلية

بعد مباراة الزمالك.. حارس مرمى سموحة يتعرض لحادث سير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي