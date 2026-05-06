أعلنت جامعة عين شمس الأهلية تفاصيل اختبار اللغة الإنجليزية للقبول المبكر بكليات الجامعة ومواعيد الاختبار للمرحلة الأولى للعام الدراسي 2026/2027، وذلك ضمن تنسيق 2026/2027 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وانطلقت اختبارات المرحلة الأولى، وتستمر حتى 11 مايو 2026، علمًا بأن مقر الاختبار هو مبنى كلية الألسن، معمل الحاسب الآلي، بالدور الأرضي.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن حجز الموعد أو متابعة حالة الطلب من خلال رابط بوابة التسجيل التي تم تقديم الطلب عبرها، أو استعادة الطلب من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأشارت إلى إعفاء طلاب IGCSE الحاصلين على تقديرَي A أو A* في مادة "English as a Second Language" من الاختبار.

وشددت الجامعة على ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر، بالإضافة إلى تأكيد الحجز مطبوعًا يوم الاختبار.

وللاستفسار، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

ويرجى تضمين الاسم الرباعي، والرقم القومي، والكلية المطلوبة.

إقرأ أيضا:



قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور

مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟



