تنسيق 2026| أوراق اختبار الإنجليزية للتقديم المبكر بجامعة عين شمس الأهلية

كتب : عمر صبري

05:00 ص 06/05/2026

جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية تفاصيل اختبار اللغة الإنجليزية للقبول المبكر بكليات الجامعة ومواعيد الاختبار للمرحلة الأولى للعام الدراسي 2026/2027، وذلك ضمن تنسيق 2026/2027 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وانطلقت اختبارات المرحلة الأولى، وتستمر حتى 11 مايو 2026، علمًا بأن مقر الاختبار هو مبنى كلية الألسن، معمل الحاسب الآلي، بالدور الأرضي.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن حجز الموعد أو متابعة حالة الطلب من خلال رابط بوابة التسجيل التي تم تقديم الطلب عبرها، أو استعادة الطلب من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأشارت إلى إعفاء طلاب IGCSE الحاصلين على تقديرَي A أو A* في مادة "English as a Second Language" من الاختبار.

وشددت الجامعة على ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر، بالإضافة إلى تأكيد الحجز مطبوعًا يوم الاختبار.
وللاستفسار، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
ويرجى تضمين الاسم الرباعي، والرقم القومي، والكلية المطلوبة.

