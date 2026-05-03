إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق قمة قياسية جديدة بنهاية تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

03:51 م 03/05/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.07% عند مستوى 52312 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.80%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 259.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 222.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.93% عند مستوى 52230 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للأسمنت-1 بنسبة 57.20%، ليغلق على سعر 4.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.71 جنيه.

وصعد سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 بنسبة 27.48%، ليغلق على سعر 51.82 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 40.65 جنيه.

وزاد سهم جنوب الوادى للأسمنت بنسبة 19.87%، ليغلق على سعر 9.35 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.8 جنيه.

وصعد سهم ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 13.22%، ليغلق على سعر 9.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.7 جنيه.

وارتفع سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 11.22%، ليغلق على سعر 8.23 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.4 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 4.93%، ليغلق على سعر 2.89 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.04 جنيه.

وتراجع سهم العربية لإستصلاح الأراضي بنسبة 4.74%، ليغلق على سعر 377.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 396.15 جنيه.

وانخفض سهم مصر للزيوت و الصابون بنسبة 4.02%، ليغلق على سعر 293.43 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 305.72 جنيه.

وتراجع سهم وادي كوم امبو لإستصلاح الأراضي بنسبة 3.91%، ليغلق على سعر 317.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 330 جنيهًا.

وهبط سهم بريميم هيلثكير جروب بنسبة 3.16%، ليغلق على سعر 0.092 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.095 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأكيدًا لمصراوي| قومي الطفولة يكشف تفاصيل تحركه ضد أم أوقفت علاج الأنسولين
أخبار مصر

تأكيدًا لمصراوي| قومي الطفولة يكشف تفاصيل تحركه ضد أم أوقفت علاج الأنسولين
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
حوادث وقضايا

ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول
أخبار البنوك

بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول
بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
أخبار المحافظات

بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة