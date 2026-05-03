ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.07% عند مستوى 52312 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.80%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 259.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 222.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.93% عند مستوى 52230 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للأسمنت-1 بنسبة 57.20%، ليغلق على سعر 4.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.71 جنيه.

وصعد سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 بنسبة 27.48%، ليغلق على سعر 51.82 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 40.65 جنيه.

وزاد سهم جنوب الوادى للأسمنت بنسبة 19.87%، ليغلق على سعر 9.35 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.8 جنيه.

وصعد سهم ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 13.22%، ليغلق على سعر 9.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.7 جنيه.

وارتفع سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 11.22%، ليغلق على سعر 8.23 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.4 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 4.93%، ليغلق على سعر 2.89 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.04 جنيه.

وتراجع سهم العربية لإستصلاح الأراضي بنسبة 4.74%، ليغلق على سعر 377.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 396.15 جنيه.

وانخفض سهم مصر للزيوت و الصابون بنسبة 4.02%، ليغلق على سعر 293.43 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 305.72 جنيه.

وتراجع سهم وادي كوم امبو لإستصلاح الأراضي بنسبة 3.91%، ليغلق على سعر 317.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 330 جنيهًا.

وهبط سهم بريميم هيلثكير جروب بنسبة 3.16%، ليغلق على سعر 0.092 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.095 جنيه.