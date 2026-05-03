إعلان

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والسكر اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:46 ص 03/05/2026

أسعار الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.7 جنيه، بزيادة 4.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.79 جنيه، بزيادة 3.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.24 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 38.29 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.44 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 69.95 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.39 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.55 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 444 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.92 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.65 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.58 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.74 جنيه، بزيادة 4.47 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.13 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.28 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 116.34 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار اللحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
مدارس

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة - صور
زووم

وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة - صور
هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
هل أخفت حقيقة مرضها؟.. حكاية دنيا فؤاد محاربة السرطان التي دعمها تامر حسني
أخبار المحافظات

هل أخفت حقيقة مرضها؟.. حكاية دنيا فؤاد محاربة السرطان التي دعمها تامر حسني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة