ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.7 جنيه، بزيادة 4.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.79 جنيه، بزيادة 3.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.24 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 38.29 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.44 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 69.95 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.39 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.55 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 444 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.92 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.65 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.58 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.74 جنيه، بزيادة 4.47 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.13 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.28 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 116.34 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه.