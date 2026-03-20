خطوات إرسال عيدية عيد الفطر عبر المحافظ الإلكترونية

كتب : آية محمد

02:11 م 20/03/2026

المحافظ الإلكترونية

مع انتشار المحافظ الإلكترونية، أصبح إرسال عيدية عيد الفطر عبر المحافظ الإلكترونية من أسهل الطرق لتوصيل الأموال بسرعة وأمان، دون الحاجة للتنقل أو التعامل النقدي.

ويستعرض "مصراوي" خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات الأربعة "إي آند، وفودافون، ووي، وأورنج خلال عيد الفطر":

إي آند كاش

1- اطلب #1*777*.

2- أدخل الرقم السري، المبلغ، ورقم المستلم.

3- أكد العملية بالضغط على 1، وستصلك رسالة تفصيلية بالعملية.

يمكنك أيضًا التحويل عبر تطبيق إي آند كاش.

فودافون كاش

1- اطلب *9*7#.

2- اختر خدمة تحويل الأموال.

3- أدخل رقم الهاتف المستلم والمبلغ المراد تحويله "من 5 إلى 60,000 جنيه".

4- أدخل الرقم السري لتأكيد العملية.

يمكنك أيضًا إجراء التحويل من خلال تطبيق أنا فودافون.

وي باي

1- ادخل إلى محفظة "WE Pay" باستخدام رقم الهاتف والرقم السري.

2- اختر تحويل أموال.

3- أدخل رقم المستلم والمبلغ، ثم اضغط "موافق".

4- راجع تفاصيل العملية واضغط "تأكيد".

5- أدخل الرقم السري لإتمام التحويل.

اورنج كاش

1- اطلب #7115#.

2- اختر 1: تحويل الأموال.

3- أدخل رقم المستلم أو اختاره من قائمة الأرقام.

4- أدخل المبلغ واضغط 1 للتأكيد.

5- أدخل الرقم السري.

6- بعد إتمام العملية، يتلقى كل من المرسل والمستقبل رسالة بتفاصيل التحويل.

