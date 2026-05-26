"الرقابة المالية" و"الرعاية الصحية" تبحثان تعزيز الشراكة لتطوير التأمين الصحي والسياحة العلاجية

كتب : ميريت نادي

01:45 م 26/05/2026

الهيئة العامة للرقابة المالية

استقبل إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والصحي، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئتين.

حرص الرقابة المالية على تطوير نشاط التأمين الطبي

وأفادت الهيئة في بيان اليوم، أن عزام أكد حرص "الرقابة المالية" على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس في القرارات التنظيمية الداعمة لنمو القطاع، ومن بينها وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بالقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار العمل على توفير بيئة تنظيمية محفزة وداعمة لتبني الحلول المالية المبتكرة.

ضرورة التوسع في نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص

شدد أحمد السبكي على أهمية دور التأمين الطبي الخاص كشريك رئيسي في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا ضرورة التوسع في نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يتيح مشاركة أوسع لشركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التعاملات السنوية المتوقعة في قطاع التأمين الطبي

وأشار إلى أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في قطاع التأمين الطبي قد يتراوح بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتطلب استغلالها تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص.

كما ناقش الجانبان ملف السياحة العلاجية، وسبل توفير تغطيات تأمينية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يعزز تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالميًا.

ورحب عزام بدراسة طرح كيانات صحية كبرى في البورصة، وإنشاء صناديق استثمار متخصصة في القطاع الصحي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية.

إطلاق برنامج مشترك للتوعية

واتفق الطرفان على إطلاق برنامج مشترك لتوعية العاملين بالقطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي خلال فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 منتصف يونيو المقبل.

