بسبب موسم الحج.. شعبة المستوردين: صادرات الطماطم للسعودية تضغط على السوق المحلي

كتب : دينا خالد

03:31 م 25/05/2026 تعديل في 04:08 م

الطماطم

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم بالسوق المحلية يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها زيادة نسب الفاقد الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب تنامي معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة.


وأوضح بشاي أن الصادرات الزراعية تمثل أحد المصادر المهمة لدعم حصيلة النقد الأجنبي، إلا أنه شدد على أهمية تحقيق التوازن بين التزامات التصدير واحتياجات السوق المحلية، خاصة خلال فترات زيادة الطلب وذروة الاستهلاك.

تلبية احتياجات موسم الحج

أضاف بشاي أن جزءًا من الأزمة الحالية يرتبط بوجود تعاقدات تصديرية مسبقة مع عدد من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لتلبية احتياجات موسم الحج، ما ساهم في تقليص الكميات المطروحة بالسوق المحلية. وأشار إلى أن موجات الحرارة المرتفعة وتراجع الإنتاج الزراعي فاقما من حدة الأزمة وأثرا على حجم المعروض.


وأكد بشاي أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج وتصدير الطماطم الطازجة، كما تأتي في المركز الثاني عالميًا في صادرات الطماطم المجففة، بما يعكس مكانتها المحورية في سوق الغذاء الإقليمي.


وأشار إلى أن إجمالي العوائد التصديرية للقطاع الزراعي المصري يقدر بنحو 13 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن صادرات الطماطم الطازجة تسهم بما يقرب من 50 مليون دولار سنويًا، بينما تحقق صادرات الطماطم المصنعة والمجففة نحو 100 مليون دولار، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

أسعار الطماطم

