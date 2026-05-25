ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 1.31%، ليسجل سعر الأونصة نحو 4568 دولارا، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وزاد سعر الذهب عالميا بنحو 59 دولارا للأونصة مقارنة بمستوياته في التعاملات المسائية أمس، حيث سجل حينها نحو 4509 دولارات.

وصعد الذهب عالميا مع تزايد الآمال بتهدئة الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، عقب حديث واشنطن عن مقترحات دبلوماسية لإنهاء الحرب.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 20 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4566 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5871 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6850 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7828 جنيها للجرام.

