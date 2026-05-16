يشتكي عدد كبير من المواطنين من تكرار نفاد باقات الإنترنت قبل موعد انتهائها بالتزامن مع الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات، وهو ما تسبب في زيادة الأعباء الشهرية على المستخدمين، وأصبح دفع تكلفة إعادة شحن الباقة أكثر من مرة خلال الشهر أمرا متكررا لدى الكثير منهم.

وكانت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر رفعت أسعار باقات الإنترنت، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تراوحت بين 9% و15%.

ومع تكرار شكاوى المستخدمين، يكتفي البعض بالتواصل مع شركات الاتصالات دون الوصول إلى حلول نهائية للأزمة.

وفي حال استمرار المشكلة أو عدم استجابة الشركة، يحق للمستخدم التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، خاصة في الشكاوى المتعلقة بالاستهلاك والفواتير.

ويتولى الجهاز بعد تلقي الشكاوى فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إلزام الشركات برد المستحقات حال ثبوت أحقية العميل.

ويختص الجهاز بالنظر في عدد من الشكاوى، أبرزها خدمات الإنترنت، وضعف تغطية الشبكات، والفواتير وآليات المحاسبة، بالإضافة إلى تأخير إصلاح الأعطال ومشكلات توصيل خدمات الاتصالات وأجهزة الهاتف المحمول.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق التواصل مع الجهاز لتقديم الشكاوى:

1- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميا من 8 صباحا حتى 10 مساء".

2- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "MYNTRA ".

3- البريد الإلكتروني: [email protected].

4- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

5- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات :https://complaints.tra.gov.eg.

6- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

