سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض في منتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

01:38 م 23/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، في منتصف تعاملات السبت 23-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4533 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6800 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7771 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241678 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

