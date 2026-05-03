الصندوق السيادي: اختيار "هيرميس" مديرًا لطرح 20% من "مصر لتأمينات الحياة"

كتب : منال المصري

01:55 م 03/05/2026

شركة إي اف چي هيرميس

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية اختيار اللجنة الفنية والتي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس مديرًا لطرح نحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وبحسب بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن ذلك يأتي تكاملا مع مستهدفات الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وكان صندوق مصر السيادي قد وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي .

حيث نشر صندوق مصر السيادي إعلانا في الجرائد والمواقع الإلكترونية لاستجلاب العروض من المؤسسات الراغبة في المنافسة على طرح حصة من مصر لتأمينات الحياة وذلك لضمان التكافؤ في الفرص ومزيد من الشفافية بين كافة المؤسسات الراغبة، بما يضمن التنفيذ وفق أفضل الممارسات

عروض من بنوك محلية ودولية للترويج للطرح

وفي استجابة تعكس ثقة المؤسسات المالية في مناخ الاستثمار المصري، تلقى صندوق مصر السيادي نحو 6 عروض من عدد من بنوك الاستثمار المحلية والدولية الراغبة في إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.

وأشار الصندوق إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة ضمت خبراء من مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، لتولي دراسة وتحليل وتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي.

وقد أسفرت أعمال التقييم، وفي ضوء توصيات اللجنة الفنية، عن اختيار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديرًا لعملية الطرح، على أن يكون الموعد المستهدف لتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري وفق تقديرات بنك الاستثمار .

ماذا نعرف عن مصر لتأمينات الحياة؟

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة من الكيانات الرائدة في قطاعها وتأسست عام ١٩٠٠ حيث تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر.

وبلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.

وشهدت مراحل التقييم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع بنوك الاستثمار المتقدمة، تم خلالها مناقشة كافة تفاصيل العروض بشكل دقيق، مع تطبيق إطار تقييم استند إلى مجموعة من المعايير الفنية والمالية المحددة.

وشملت المعايير الفنية خبرة بنك الاستثمار في أسواق رأس المال، ومدى إلمامه بقطاع التأمين في مصر، وفهمه لطبيعة أعمال الشركة واستراتيجية الطرح المقترحة، إلى جانب كفاءة فريق العمل المقترح وخبراته العملية.

أما التقييم المالي، فقد ركز على هيكل الأتعاب، بما في ذلك أتعاب النجاح، وأي تكاليف أخرى مرتبطة بتنفيذ الصفقة.

