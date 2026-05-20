ارتفاع سعر الأسمنت وانخفاض حديد عز اليوم الأربعاء في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

12:15 م 20/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، بينما انخفض سعر حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38105.14 جنيه، بزيادة 58.31 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39570.31 جنيه، بتراجع 259.81 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4077.36 جنيه، بزيادة 69.22 جنيه.

سعر الحديد سعر الأسمنت حديد عز حديد المصريين

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم
من "الزلة" إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة والد الرئيس السوري في دير
بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة

