سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 17 مايو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7856 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7943 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6950 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5957 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55600 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.