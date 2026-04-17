هبوط أسعار النفط 5% وسط ترقب اتفاق أمريكا وإيران

كتب : وكالات

04:03 م 17/04/2026

برميل نفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة 5% يوم الجمعة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ترقب المستثمرون أنباء عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بعد تصريح دونالد ترامب الرئيس الأميركي بأن الاتفاق أصبح وشيكا، وفقًا لما تم نشره على "CNN الاقتصادية".

انخفاض برنت وغرب تكساس

وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال المعيار الدولي، بنسبة 5% إلى 94.42 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو العقد الرئيسي للنفط الأميركي، بنسبة 5% إلى 89.95 دولار للبرميل.

