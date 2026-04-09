ارتفاع أسعار النفط قرب 4% مع تصاعد مخاوف الإمدادات.. وبرنت يتخطى 98 دولارًا

كتب : أحمد الخطيب

01:03 م 09/04/2026

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتصاعد مخاوف المستثمرين من استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الشكوك المحيطة بمدى صمود الهدنة بين واشنطن وطهران.

وارتفع خام برنت بنسبة 3.80% ليصل إلى نحو 98.35 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.57% مسجلًا حوالي 99.35 دولارًا للبرميل، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تقلبات حادة في الأسواق

يأتي هذا الارتفاع بعد جلسة أمس التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسواق، بدعم من إعلان وقف الحرب مؤقتًا بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عززت التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي أول رد فعل على التهدئة، تراجع خام برنت خلال تعاملات أمس بنسبة 16% ليهبط إلى نحو 93 دولارًا للبرميل، قبل أن يقلص خسائره ويستقر عند 93.94 دولار بنسبة انخفاض بلغت 14.1%.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 19% ليسجل حوالي 92 دولارًا للبرميل، قبل أن يستقر عند 95.23 دولار، مسجلًا تراجعًا بنسبة 13.91%.

أسواق تترقب مصير الهدنة

تعكس تحركات الأسعار حالة من التذبذب الحاد في أسواق النفط، في ظل ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة بشأن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباطها المباشر بمستقبل الإمدادات من المنطقة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

