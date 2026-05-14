ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، في وقت لاحق من اليوم، فيما ‌يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.12% إلى 105.76 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.12% إلى 101.14 دولار، وفقا لرويترز.