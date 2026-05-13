حققت شركة السويدي إليكتريك للكابلات الكهربية، صافي ربح نحو 4.85 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الحالي 2026، مقارنة بنحو 4.15 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 16.9%.

وحسب إفصاح الشركة المقيدة بالبورصة المصرية، ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 26.8% على أساس سنوي لتصل إلى 75.3 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 مقابل 59.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما قفز مجمل الربح بنسبة 31.6% ليسجل 13.13 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 9.97 مليار جنيه خلال يناير-مارس 2025، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.4% لتبلغ 9.34 مليار جنيه، مقارنة بـ7.45 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.

بينما تراجع هامش صافي الربح إلى 6.4% خلال يناير-مارس 2026 مقابل 7% خلال الفترة نفسها من 2025، بينما ارتفع هامش مجمل الربح إلى 17.4% في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ16.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

القطاعات الرابحة بشركة السويدي

استحوذ نشاط الأسلاك والكابلات والملحقات على النصيب الأكبر من إيرادات الربع الأول من 2026 بقيمة 45.4 مليار جنيه، مقابل 36.1 مليار جنيه للربع الأول من 2025 بنمو 25.8%، بينما سجل قطاع الهندسة والإنشاءات إيرادات بلغت 18.25 مليار جنيه خلال يناير-مارس 2026 مقابل 15.37 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2025، بزيادة 18.7%.

وسجل قطاع الحلول الرقمية أعلى معدلات النمو بين الأنشطة المختلفة، بعدما قفزت إيراداته بنسبة 64.8% لتصل إلى 6.01 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس الماضيين، مقارنة بـ3.65 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بأكثر من الضعف، مسجلة نموًا سنويًا بلغ 109% لتصل إلى 1.53 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 730 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025، فيما حقق قطاع المنتجات الكهربائية نموًا بنسبة 15.4% بإيرادات بلغت 4.09 مليار جنيه خلال يناير-مارس 2026.

يذكر أن، "السويدي إليكتريك" تمتلك 31 منشأة صناعية موزعة على 15 دولة، ويعمل بها أكثر من 20 ألف موظف، ويبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركة نحو 167 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مع تسجيل سعر السهم مستوى 78 جنيهًا، فيما يبلغ عدد الأسهم المقيدة نحو 2.14 مليار سهم.

وتمتلك "Electra Investment Holding" حصة 78.18% من أسهم الشركة، مقابل 20.37% للتداول الحر، بينما تمتلك عائلة السويدي نحو 1.45%..