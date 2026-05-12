استقر سعر الذهب اليوم في مصر، في منتصف تعاملات الثلاثاء 12-5-2026، عند نفس مستواه في بداية التعاملات، وفقًا لما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4663 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5995 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6995 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7994 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248613 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4702 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.