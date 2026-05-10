إعلان

لراغبي الاستثمار.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم الأحد

كتب : دينا خالد

02:41 م 10/05/2026

أسعار السبائك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 8017 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات لليوم، وهو يستخدم في صناعة السبائك.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار السبائك "BTC" بالمصنعية للراغبين في الاستثمار في الذهب:

وكانت شركة BTC رفعت سعر مصنعيتها على السبيكة الذهب وزن جرام واحد، إلى 185 جنيها للجرام، في شهر اكتوبر الماضي، بحسب بيانات الشركة السابقة، ليكون سعر السبيكة الجرام اليوم نحو 8202 جنيها.

أسعار سبائك BTC بالمصنعية

وحددت الشركة مصنعيتها على السبيكة ووزنها 2.5 جرام، نحو 110 جنيهات للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 20318 جنيها.

وتبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 5 جرامات نحو 85 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 40510 جنيها.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 10 جرامات نحو 82 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 80990 جنيها.

وبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 20 جراما نحو 80 جنيها للجرام، وليكون بذلك سعر السبيكة نحو 161940 جنيه.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، نحو 79 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر المصنعية نحو 251785 جنيه.

وبلغت قيمة المصنعية على السبيكة ووزن 50 جراما نحو 77 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نخو 404700 جنيها.

وحددت الشركة سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام نحو 70 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 808700 جنيه.

وشركة "بي تي سي"، هي إحدى شركات مجموعة إيجيبت جولد المتخصصة في مجال صناعة الذهب منذ 85 عاما، بحسب موقع الشركة، والمتخصصة في تجارة سبائك وعملات ذهبية تبدأ من 1 جرام وحتى 1000 جرام، مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السبائك يار 24 عر الذهب اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب

احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا