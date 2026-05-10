لراغبي الاستثمار.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 8017 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات لليوم، وهو يستخدم في صناعة السبائك.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار السبائك "BTC" بالمصنعية للراغبين في الاستثمار في الذهب:

وكانت شركة BTC رفعت سعر مصنعيتها على السبيكة الذهب وزن جرام واحد، إلى 185 جنيها للجرام، في شهر اكتوبر الماضي، بحسب بيانات الشركة السابقة، ليكون سعر السبيكة الجرام اليوم نحو 8202 جنيها.

أسعار سبائك BTC بالمصنعية

وحددت الشركة مصنعيتها على السبيكة ووزنها 2.5 جرام، نحو 110 جنيهات للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 20318 جنيها.

وتبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 5 جرامات نحو 85 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 40510 جنيها.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 10 جرامات نحو 82 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 80990 جنيها.

وبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 20 جراما نحو 80 جنيها للجرام، وليكون بذلك سعر السبيكة نحو 161940 جنيه.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، نحو 79 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر المصنعية نحو 251785 جنيه.

وبلغت قيمة المصنعية على السبيكة ووزن 50 جراما نحو 77 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نخو 404700 جنيها.

وحددت الشركة سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام نحو 70 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 808700 جنيه.

وشركة "بي تي سي"، هي إحدى شركات مجموعة إيجيبت جولد المتخصصة في مجال صناعة الذهب منذ 85 عاما، بحسب موقع الشركة، والمتخصصة في تجارة سبائك وعملات ذهبية تبدأ من 1 جرام وحتى 1000 جرام، مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية.